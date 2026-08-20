Aéreas movimentam 11,9 milhões de passageiros, em alta puxada por voo internacional, diz Anac

O setor aéreo brasileiro movimentou 11,9 milhões de passageiros em julho, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Desse total, 9,2 milhões viajaram em voos domésticos, alta de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto 2,7 milhões de passageiros foram de voos internacionais, uma alta de 4,2%.

A demanda por passagens cresceu 3,5% no mercado doméstico e 4,4% no internacional, segundo a análise da reguladora sobre a relação de passageiros por quilômetro transportado.

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No segmento de cargas, a movimentação somou 123,8 mil toneladas em julho, crescimento de 7,3% na comparação anual.