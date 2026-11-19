A espanhola Aena, responsável pela administração de 18 aeroportos no Brasil, captou R$ 1,8 bilhão por meio da emissão de debêntures incentivadas para financiar parcialmente o pagamento da outorga pela concessão do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. As informações foram divulgadas pela companhia na quarta-feira, 18.

A operação foi estruturada em duas séries, sendo R$ 1,494 bilhão na primeira e R$ 306 milhões na segunda, com prazo de pagamento de 48 meses. Participaram da operação como financiadores o Bradesco, o Itaú e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

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Segundo o diretor econômico-financeiro da Aena, Rodrigo Rosa, a captação fortalece a estrutura financeira da concessão e demonstra a capacidade da companhia de acessar o mercado de capitais.

"A operação demonstra nossa capacidade de acessar o mercado de capitais e estruturar soluções de financiamento alinhadas às características do projeto. Com isso, avançamos na consolidação de uma base financeira sólida para cumprir os compromissos assumidos e garantir o desenvolvimento sustentável do aeroporto", afirmou, em nota.

A captação integra a estrutura de financiamento dos R$ 2,9 bilhões previstos na proposta econômica vencedora apresentada pela Aena na venda assistida do Galeão, realizada em março. O montante total será coberto também por recursos próprios da companhia e pela aquisição das ações do antigo acionista pela Aena Desarrollo Internacional.

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A Aena assumiu a gestão do aeroporto em 6 de outubro. Entre os planos da concessionária estão o fortalecimento da conectividade aérea, a melhoria da eficiência operacional e a expansão das atividades comerciais e logísticas.

Terceiro maior hub de cargas do País, o Galeão movimentou 66 mil toneladas de cargas internacionais e 28 mil toneladas de cargas domésticas em 2025. A Aena pretende fortalecer essa atividade por meio de parcerias com operadores logísticos e empresas, além de explorar oportunidades associadas ao crescimento do comércio eletrônico.

A integração à rede global da companhia, formada por 81 aeroportos em cinco países, também deverá contribuir para o desenvolvimento do Galeão. No Brasil, a presença da Aena em aeroportos de perfis complementares, especialmente Congonhas, abre possibilidades de maior coordenação e ampliação da conectividade doméstica e internacional.

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Outra frente de atuação será o desenvolvimento das áreas comerciais e imobiliárias do aeroporto, com atração de negócios nos setores de logística, hotelaria, tecnologia, manutenção aeronáutica e serviços. Os projetos privados de terceiros já previstos no complexo aeroportuário somam investimentos estimados em aproximadamente R$ 1 bilhão, com potencial de geração de 3.860 empregos nos próximos três anos.