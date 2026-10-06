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Aena assume gestão do Aeroporto Internacional do Galeão

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Aena assumiu nesta terça-feira, 6, a gestão do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, localizado na zona norte do Rio. A formalização se deu com a assinatura do contrato de compra e venda de ações do terminal.

A companhia venceu o leilão de venda assistida do Galeão no fim de março, com lance de R$ 2,9 bilhões. A concessionária será responsável pela administração do aeroporto carioca até 2039.

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Com a incorporação do Galeão, a concessionária amplia a presença no país e passa a administrar 18 aeroportos brasileiros, com fluxo superior a 63 milhões de passageiros ao ano. Globalmente, o grupo espanhol está à frente de 81 aeroportos em cinco países.

De acordo com a companhia, a combinação cria uma relação de "ganho mútuo" para o Galeão, ampliando as oportunidades de crescimento e de coordenação com outros aeroportos da rede, especialmente Congonhas (SP), além de novas possibilidades para consolidar a posição como hub internacional.

"O Galeão é um aeroporto fundamental para a conectividade do país e, portanto, crítico para o Rio de Janeiro e para o Brasil, com potencial para ampliar suas conexões nacionais e internacionais", afirmou o presidente e CEO da Aena, Maurici Lucena, em nota.

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A Aena afirma que sua gestão será focada na eficiência operacional, na melhoria da experiência dos passageiros, no fortalecimento da atividade de transporte de cargas e na geração de valor para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro.

A companhia informou que vai realizar uma coletiva de imprensa na semana que vem para detalhar os planos de gestão para o terminal.

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AEROPORTO/CONCESSÃO/GALEÃO/AENA/GESTÃO
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