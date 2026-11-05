Acordo Mercosul-UE ajuda Brasil e Suécia a integrar cadeias de produção, diz embaixadora

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A embaixadora sueca no Brasil, Karin Wallensteen, afirmou nesta quinta-feira, 5, que a evolução do Acordo União Europeia-Mercosul está ajudando o Brasil e a Suécia a integrar as cadeias de produção e evoluir a agenda de sustentabilidade.

Em evento na Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham), Wallensteen pontuou a visão de Estocolmo de não apenas focar em exportação de e para o Brasil, mas construir um polo para investimento e aprofundar as relações bilaterais.

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"Buscamos o termo' Made with Sweden', ao invés de 'Made in Sweden'", disse ela.

A embaixadora ainda celebrou o bicentenário das relações diplomáticas neste ano entre os dos países.