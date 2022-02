Acordo firmado pelo Cade prevê venda de 50% das ERBs da Oi

Da Redação

O acordo firmado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a compra da Oi prevê que Claro, TIM e Vivo vendam 50% das estações rádio base (ERBs) adquiridas no negócio, informou o órgão. As ERBs são compostas por equipamentos como antenas e aparelhos de radiocomunicação.

As empresas já pretendiam vender 30% desses aparelhos, mas aumentaram a oferta na negociação com o Cade.

O acordo prevê outras condições, como a oferta, pela TIM e Vivo, de aluguel de radiofrequências e exploração industrial de rede em todos os municípios brasileiros.

Os termos são mantidos em sigilo, mas, como divulgou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, fontes com acesso às negociações disseram que serão alugados de 10% a 15% do total adquirido da Oi.

A Claro não comprou espectro porque já está no limite permitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).