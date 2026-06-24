Acordo EUA-Irã reduz preços de combustíveis no Brasil em junho, mostra IPTL
Os preços dos combustíveis recuaram com força no Brasil na semana marcada pela assinatura do memorando de paz entre Estados Unidos e Irã, entre 14 e 20 de junho, em comparação com o período mais agudo do conflito no Oriente Médio, de 29 de março a 4 de abril, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL).
De acordo com o levantamento, o diesel comum e o diesel S-10 registraram quedas de 8,49% e 6,38%, respectivamente, e fecharam o período com médias de R$ 6,98 e R$ 7,22. A gasolina também acompanhou a tendência de baixa, com recuo de 1,57%, para R$ 6,81.
Os dados indicam que a reação nas bombas foi rápida, refletindo o alívio do mercado após o acordo. Apenas na semana que culminou na assinatura, o diesel comum caiu de R$ 7,02 no domingo, 14, para R$ 6,95 no sábado, 20. No mesmo intervalo, o diesel S-10 recuou de R$ 7,21 para R$ 7,18.
A Edenred Ticket Log atribui a retração à estabilização do mercado internacional após a formalização do memorando, assinado em 17 de junho pelos presidentes Donald Trump e Masoud Pezeshkian. O documento declarou o fim imediato e permanente das operações militares e trouxe medidas com impacto direto sobre energia: os Estados Unidos se comprometeram a encerrar sanções contra o Irã, permitindo a retomada das exportações de petróleo, e houve a reabertura do Estreito de Ormuz, com previsão de restabelecimento pleno do tráfego marítimo em até 30 dias.
"A assinatura do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã trouxe um alívio imediato e muito aguardado ao mercado global e, consequentemente, às bombas (dos postos de abastecimento) no Brasil", avalia o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes, ressaltando que o acordo reduziu as incertezas que vinham pressionando o mercado.
Ele afirmou que, no ápice do conflito, o preço do diesel comum saltou mais de 20%, e que a liberação das exportações iranianas e o fim iminente das restrições no Estreito de Ormuz passaram a sustentar um cenário de maior estabilidade. Para Fernandes, o acordo reduziu as incertezas que vinham pressionando o mercado.
Apesar das quedas em relação ao pico da crise, o levantamento mostra que os preços ainda não voltaram ao patamar anterior à escalada militar.
Na comparação entre a primeira semana do conflito, de 1º a 7 de março, e a semana pós-acordo, de 14 a 20 de junho, o diesel comum acumula alta de 10,27%, ao passar de R$ 6,33 para R$ 6,98. O diesel S-10 subiu 13,22%, de R$ 6,37 para R$ 7,22, enquanto a gasolina ficou 5,42% mais cara, de R$ 6,46 para R$ 6,81.
Fernandes disse ainda esperar um alívio adicional caso as negociações avancem. "A tendência é que, com a concretização das negociações definitivas do acordo no Oriente Médio ao longo dos próximos 60 dias e o restabelecimento pleno do comércio internacional do petróleo iraniano, possamos observar um alívio contínuo e gradual nos preços dos combustíveis nas próximas semanas", afirmou.
O IPTL é calculado com base em abastecimentos feitos em 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.