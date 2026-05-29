Acordo entre União e DF afasta qualquer possibilidade de liquidação do BRB, diz governadora

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou nesta sexta-feira, 29, que o acordo firmado entre a União e o DF - com empréstimo de até R$ 6,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) - para cobrir o rombo do Banco Master no Banco de Brasília (BRB) afasta qualquer possibilidade de intervenção federal, liquidação ou qualquer ação mais grave envolvendo o BRB, sendo suficiente para resolver a questão.

Celina apontou ainda que o acordo é só mais um passo dado em relação ao BRB e que precede duas operações que visavam solucionar a liquidez do banco. Uma com a venda de ativos do próprio banco Master, e outra com a securitização da dívida. Já o problema de capital só se resolve com o pacto do empréstimo pelo DF, afirmou em entrevista à CNN Brasil, ressaltando que houve um diálogo institucional entre DF e o governo federal, talvez, nunca antes visto pelo mercado financeiro.

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A governadora do DF afirmou ainda que trará um balanço positivo no BRB, a partir do empréstimo e das operações de liquidez, embora tenha dito que não houve tempo hábil para saber o que foi fraude, ou não, entre os ativos comprados pelo BRB. "O BRB sai de crise grave, mas se consolida novamente. Tenho certeza que vai sair muito grande, porque é banco que tem responsabilidade social aqui no DF e que interfere em todos os setores da economia", acrescentou.

Segundo Celina, o empréstimo tem dois anos de carência e 15 anos para ser pago pelo próprio BRB, no que antes era contabilizado como lucro para o banco. "Quem vai pagar a conta é o próprio BRB, que é um banco sólido e tem operação fundada no DF com mais de 3 mil servidores públicos, então o próprio BRB, com o compliance que estamos colocando, vai pagar o DF."

A governadora menciona que fala-se em uma devolução de até R$ 60 bilhões ao DF, e que "torce por isso".

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Em relação ao caso do banco Master, Celina mencionou que o Master vai ficar muito claro se seguir o caminho do dinheiro. Enfatizou, ainda, que a missão do DF é recuperar o BRB e cada um, com seu CPF, terá de assumir responsabilidade sobre isso.