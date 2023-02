Acordo de produção da Opep+ segue em vigor até fim de 2023, diz ministro saudita

André Marinho (via Agência Estado)

O ministro da Energia da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman, garantiu, nesta quinta-feira, 16, que o acordo de produção firmado no final de 2022 no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) permanecerá em vigor até o fim deste ano. Em entrevista ao site Energy Aspects, bin Salman argumentou que o cartel não deve ampliar a oferta com base apenas em sinais preliminares de demanda.

Segundo ele, a reabertura chinesa pode impulsionar o consumo da commodity energética, mas ainda há incertezas sobre a evolução da inflação e dos juros. "Seguindo a abordagem de cautela, é preciso não apenas ver o início de uma tendência positivo, mas ver que essa tendência pode ser sustentada", afirmou.

A Arábia Saudita é o principal produtor de petróleo da Opep+. Em outubro do ano passado, o grupo acertou um acordo que prevê metas de produção para 2023.