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Ações de computação quântica sobem em NY após EUA emitirem ordem executiva para o setor

Escrito por Darlan de Azevedo* (via Agência Estado)
Publicado em 23.06.2026, 18:54:00 Editado em 23.06.2026, 18:59:58
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou ontem um par de ordens executivas para impulsionar a computação quântica e fortalecer a infraestrutura de segurança, com o objetivo de mitigar ameaças de rivais políticos. Na esteira das medidas, as ações de empresas "quânticas" subiram em Wall Street nesta terça-feira e desafiaram a queda mais ampla do setor de tecnologia.

A International Business Machines (IBM) subiu 2,2%, após também receber uma atualização para "Overweight" de "Neutro" do J.P. Morgan. Entre outros players de computação quântica, a Infleqtion saltou 11%, enquanto os papéis da D-Wave Quantum subiram cerca de 2%.

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A primeira ordem executiva prevê o desenvolvimento de um computador quântico capaz de apoiar pesquisas científicas e orientar agências federais a elaborar planos para implementar tecnologias baseadas em recursos quânticos. O Departamento de Energia ficará responsável por definir as especificações técnicas da máquina, que deverá ser instalada em um laboratório nacional até 2028.

A segunda ordem executiva mira a cibersegurança e acelera a transição do governo para a criptografia pós-quântica até 2031. A diretriz responde ao risco de que computadores quânticos avançados consigam quebrar os sistemas que hoje protegem grande parte dos dados do mundo.

Há cerca de um mês, o governo dos EUA já havia sinalizado apoio à expansão da indústria de computação quântica no país ao anunciar um pacote de financiamento de US$ 2 bilhões para empresas do setor. A iniciativa incluiu compromissos de assumir participações acionárias em empresas menores e de firmar parceria com a IBM para lançar uma fundição quântica independente.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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