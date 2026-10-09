Ações da Xiaomi disparam após empresa informar mais de 70 mil pedidos do novo SUV SkyNomad

As ações da Xiaomi subiram com força depois que a montadora chinesa de veículos elétricos informou ter recebido um volume considerado sólido de pedidos para a nova linha SkyNomad.

Os papéis listados em Hong Kong avançavam 8,5% nesta sexta-feira, 9, por volta das 3h35 (de Brasília), após terem chegado a subir 9,2% mais cedo, caminhando para o melhor ganho porcentual diário desde julho.

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A Xiaomi afirmou em uma publicação no Weibo, na quinta-feira, que os pedidos confirmados para a família SkyNomad já superaram 70 mil unidades desde o lançamento, no início de setembro.

Analistas do Citi disseram que o ritmo de aceleração das vendas foi mais lento do que o esperado. "Mas, na nossa visão, as expectativas dos investidores não eram tão altas desde o início", escreveram em nota.

A linha SkyNomad marca a estreia da Xiaomi em SUVs híbridos plug-in. O modelo N90, com sete lugares, tem preço inicial de pré-venda de 299.900 yuans (cerca de US$ 44.745), enquanto o N70, de cinco lugares, começa em 259.900 yuans.

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Outras montadoras chinesas de veículos elétricos também subiram em Hong Kong nesta sexta, mas com ganhos menores no horário citado: BYD avançou 3,6%, Geely Automobile subiu 2,7% e a XPeng teve alta de 2,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.