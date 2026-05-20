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Ações da SpaceX só poderão ser adquiridas por investidor profissional brasileiro fora do Brasil

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 20:44:00 Editado em 20.05.2026, 20:54:13
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de Valores Mobiliários, poderão adquirir as ações ordinárias Classe A que a SpaceX oferecerá em sua abertura de capital. Mas a compra só poderá ser feita por meio de uma conta no exterior, com liquidação fora do Brasil e em moeda estrangeira, segundo prospecto da Oferta Pública Inicial (IPO) da companhia de Elon Musk divulgado nesta quarta-feira, 20.

É proibida a negociação das ações ordinárias Classe A em mercados de valores mobiliários regulados no Brasil, informou a empresa em seu prospecto.

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A China também ficará de fora do frenesi em torno do IPO. O prospecto não será circulado nem distribuído na República Popular da China e as ações ordinárias de Classe A não serão ofertadas ou vendidas, nem serão ofertadas ou vendidas a qualquer pessoa para reoferta ou revenda, direta ou indiretamente, a quaisquer residentes da China, informou a SpaceX.

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