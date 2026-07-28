Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Ações caem na Ásia, e índice Kospi é suspenso temporariamente após recuar mais de 10%

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 07:17:00 Editado em 28.07.2026, 07:23:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O índice Kospi, da Coreia do Sul, chegou a cair mais de 10% durante a sessão desta terça-feira, 28, pressionado por uma forte onda de vendas de ações de fabricantes de chips - papéis que vinham apresentando grande volatilidade recente devido a preocupações com a sustentabilidade do boom da inteligência artificial (IA).

As negociações foram temporariamente suspensas quando o Kospi caiu para seu nível mais baixo desde abril, com as ações das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix registrando quedas acentuadas. Por volta do meio-dia (horário local), o Kospi operava em baixa de 10,5%, aos 6.051,19 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As ações da Samsung despencaram 12%, enquanto as da SK Hynix recuaram 12,7%.

Segundo analistas, um fator importante que impulsiona a venda de ações ligadas à IA é a expectativa de que a concorrência de startups e fabricantes de chips chineses do setor de IA possa comprometer os ganhos de empresas globais cujas ações dispararam devido à euforia em torno da tecnologia.

A alta de 466% no preço das ações da fabricante chinesa de chips CXMT em sua estreia na bolsa, na véspera, reforçou essas preocupações. A CXMT captou pelo menos US$ 8,6 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa STAR de Xangai, voltada para empresas de tecnologia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A maioria dos demais mercados asiáticos também recuou: o índice Nikkei 225, de Tóquio, caiu 4%, para 62.350,18 pontos; o índice Taiex, de Taiwan, recuou 3,9%; o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve leve queda de 0,1%, para 25.178,21 pontos, enquanto o índice Shanghai Composite recuou 1%, para 3.820,52 pontos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AÇÕES ásia bolsas CHIPS queda
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV