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Aço Brasil: vendas sobem 1,8% em agosto ante agosto de 2025

Escrito por Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas internas de aço aumentaram 1,8% em agosto de 2026, frente ao apurado em igual mês de 2025, para 1,9 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos de aço no período foi de 2,2 milhões de toneladas, 2,3% superior ao apurado no mesmo mês de 2025. Os dados são das estatísticas mensais do Instituto Aço Brasil.

Em agosto de 2026, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,7 milhões de toneladas, uma redução de 6,2% frente ao apurado no mesmo mês de 2025. Já a produção de laminados foi de 2 milhões de toneladas, 1,1% superior à registrada em agosto de 2025. A produção de semiacabados para vendas, por sua vez, foi de 587 mil toneladas, uma retração de 11,2% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2025.

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As importações de aço em agosto de 2026 foram de 395 mil toneladas e de US$ 454 milhões, uma redução de 19,5% em volume e um aumento de 8,4% em valor na comparação com o registrado em agosto de 2025.

Já as exportações? de aço em agosto de 2026 foram de 959 mil toneladas, ou US$ 707 milhões, o que resultou em aumento de 13% e de 23,6%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2025.

Acumulado

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No acumulado de janeiro a agosto, as vendas internas totalizaram 14,2 milhões de toneladas em 2026, registrando crescimento de 0,3% quando comparadas com igual período do ano anterior.

O consumo aparente de produtos de aço foi de 17,4 milhões de toneladas no acumulado até agosto. Este resultado representa uma queda de 4,2% frente ao registrado no mesmo período de 2025.

A produção brasileira de aço bruto foi de 21,8 milhões de toneladas no acumulado de janeiro a agosto de 2026, o que representa uma queda de 1,8% frente ao mesmo período do ano anterior.

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Enquanto isso, as importações alcançaram 3,7 milhões de toneladas no acumulado até agosto de 2026, uma queda de 20,2% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 3,6 bilhões e recuaram 12,7% no mesmo período de comparação.

As exportações de janeiro a agosto de 2026 atingiram 7,3 milhões de toneladas, ou US$ 4,9 bilhões. Esses valores representam, respectivamente, crescimento de 3,7% e queda de 0,5% na comparação com o mesmo período de 2025.

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AÇO BRASIL/BALANÇO
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