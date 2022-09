Acionistas aprovam compra de Twitter por Musk, apesar de recusa do bilionário

Dow Jones Newswire (via Agência Estado)

Os investidores do Twitter apoiaram, nesta terça-feira, 13, a proposta de aquisição da empresa por Elon Musk a US$ 44 bilhões, que o bilionário está tentando abandonar. A aprovação acontece no mesmo dia em que um ex-funcionário da empresa reforça denúncias contra a empresa em testemunho no Senado americano.

Os acionistas aprovaram a oferta com base em uma contagem preliminar de votos, disse a companhia após o encerramento da votação na terça-feira.

Em junho, o Twitter processou Musk por sua tentativa de abandonar o acordo. Musk respondeu com uma ação própria, acusando a empresa de deturpar a condição de seus negócios e as principais métricas sobre os usuários em sua plataforma.

A disputa judicial ganhou novo capítulo após Peiter Zatko, ex-executivo do Twitter, acusar a companhia de não proteger dados confidenciais de usuários e mentir sobre seus problemas de segurança. Nesta terça-feira, Zatko disse ao Comitê Judiciário do Senado que "os incentivos dos executivos do Twitter os levaram a priorizar os lucros em vez da segurança".

A equipe de segurança do Twitter "foi contatada e informada de que havia pelo menos um agente do MSS, que é um dos serviços de inteligência da China, na folha de pagamento do Twitter", acusou Zatko.