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Acho que aprovamos fim da 6x1 no Senado até o recesso, avalia Durigan

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 15:11:00 Editado em 01.06.2026, 15:18:56
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 01, que a expectativa do governo é aprovar o fim da escala de seis dias de trabalho por um dia de descanso, a escala 6x1, até o início do recesso legislativo, que ocorre a partir de 18 de julho.

"Acho que a gente avança no Senado sem maiores delongas", disse o ministro em entrevista ao canal SBT News. A Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para acabar com a escala 6x1 na última quarta-feira, em primeiro e segundo turno.

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Durigan argumentou que a escala 6x1 é aplicada desproporcionalmente sobre trabalhadores negros, mulheres e que ganham menos. "Me parece um tema da desigualdade do mundo do trabalho, que precisa ser enfrentada", disse o ministro, acrescentando que o fim do modelo vai elevar a produtividade.

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6X1/JORNADA/PEC/SENADO/DURIGAN/EXPECTATIVA
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