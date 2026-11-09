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Acessos pós-pagos na telefonia brasileira crescem 9,6% em agosto

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O número de acessos pós-pagos na telefonia brasileira cresceu 9,6% em agosto de 2026 ante igual mês de 2025, passando de 171,4 milhões para 187,9 milhões, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), compilados pelo Ministério das Comunicações (MCom).

O avanço é associado ao movimento de expansão da presença dos serviços digitais na atividade econômica. Na avaliação do ministério, a maior ocupação no mercado de trabalho e o aumento da renda ampliam as possibilidades de consumo das famílias e acompanham a transformação dos hábitos digitais.

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Para a pasta, a expansão do mercado de telefonia reforça a importância de uma infraestrutura capaz de acompanhar o desenvolvimento econômico e as novas demandas da sociedade.

"Uma economia em transformação exige redes de telecomunicações cada vez mais robustas e acessíveis. O crescimento dos serviços digitais mostra que a conectividade deixou de ser apenas uma ferramenta de comunicação e passou a fazer parte da atividade econômica, da geração de oportunidades e da vida das pessoas", afirma o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, em nota.

O mercado brasileiro encerrou agosto de 2026 com 280,5 milhões de acessos móveis, mais de 11 milhões acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

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A participação dos planos pós-pagos mantém uma trajetória de crescimento, acompanhada pela busca das operadoras por ofertas diferenciadas e pela integração com serviços digitais.

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TELEFONIA/PÓS-PAGOS/ACESSOS/AGOSTO
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