O Ibovespa operou em queda durante todo o pregão desta segunda-feira, 23, pressionado pelas persistentes dúvidas sobre a condução da política fiscal, que nem mesmo novos acenos do governo ao mercado financeiro conseguiram aliviar na renda variável. O índice também incorporou parte da forte piora dos ativos brasileiros no exterior na sexta-feira, quando o mercado local esteve fechado pelo feriado do Dia da Consciência Negra, apesar da alta das bolsas americanas nesta sessão.

O contraste aparece no EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado em Nova York, que subiu 2,45% nesta segunda, após ter caído mais de 3% na sexta. Na B3, o Ibovespa fechou em baixa de 0,95%, aos 164.796,05 pontos, depois de tocar a mínima em 164.129,33 pontos. A queda firme de mais de 3% dos papéis da Petrobras, em linha com a baixa de 3% do petróleo no exterior, ajudou a pressionar o índice, enquanto investidores aguardam a divulgação do Plano de Negócios 2027-2031 da estatal, após o fechamento do mercado.

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"Voltamos no pós-feriado com uma oscilação grande do S&P 500 e dos mercados globais, então estamos corrigindo um pouco do atraso lá de fora", afirma o head de Renda Variável da Lifetime, Lucas Tambellini.

O economista da Meraki Capital, Rafael Ihara, destaca que as dúvidas em relação à política econômica são "principalmente fiscais", mas envolvem também as próximas nomeações para a diretoria do Banco Central e o Ministério da Fazenda, mantendo o desconforto dos investidores com os ativos brasileiros.

Alguns acenos positivos do governo ao mercado financeiro ajudaram a aliviar a pressão no câmbio e nos juros futuros ao longo da sessão, mas tiveram efeito limitado sobre a bolsa. Além da informação apurada pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) de que integrantes da equipe econômica buscam nomes "market friendly" para as vagas na diretoria do BC, o mercado acompanhou também a fala do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que afirmou que o governo deve perseguir um superávit fiscal entre 1,5% e 2% até o fim do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Ainda assim, o diretor de investimentos da Etti Partners, Ricardo Magalhães Modé, avalia que as dúvidas fiscais permanecem relevantes, mesmo após a aprovação no Senado do pacote de medidas de ajuste apresentado pelo governo. "É um pacote de R$ 50 bilhões a R$ 60 bilhões para uma necessidade de R$ 200 bilhões", afirma.

Modé considera que nem mesmo uma aprovação integral do pacote em discussão seria suficiente, sozinha, para provocar uma melhora consistente dos ativos. Segundo ele, o mercado ainda precisa conhecer o conjunto das medidas fiscais e as próximas sinalizações da equipe econômica para retirar uma parte do prêmio de risco incorporado aos ativos - até aqui, o Ibovespa acumula perda de 1,86% no mês e já devolveu substancialmente a alta do ano, atualmente de 2,28%.