Acelen reduz preço do diesel em 2,8% e da gasolina em 4% com queda do petróleo

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que reduziu na quinta-feira, 5, o preço do diesel em 2,8% e da gasolina em 4%, refletindo a queda do petróleo e do dólar. A commodity vem reduzindo a alta registrada nas últimas semanas e opera abaixo dos US$ 100 o barril nesta sexta-feira, 6.

Após a redução, o preço do diesel 500 passou de R$ 7,09 o litro para R$ 6,90 o litro, enquanto o diesel S-10 foi de R$ 6,99 o litro para R$ 6,80 nas refinarias da empresa, que abastece cerca de 14% do mercado de combustíveis do País.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já a gasolina está custando R$ 3,81 por litro, contra o preço anterior de R$ 3,97 o litro.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, adquirido a preços internacionais, câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo", informou a Acelen.