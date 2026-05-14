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Acelen reduz preço de gasolina em 4,5%, diesel S-500 em 6,9% e diesel S-10 em 2,2%

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 11:48:00 Editado em 14.05.2026, 11:58:55
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A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu o preço de alguns combustíveis a partir desta quinta-feira, 14. A gasolina teve queda de 4,5%; o diesel S-500, de 6,9%; e o diesel S-10, de 2,2%. O movimento acompanha a ligeira queda do preço do petróleo.

Segundo a refinaria baiana - que está na mira da Petrobras para voltar a integrar o sistema da estatal -, a gasolina passará a custar, em média, R$ 3,960 o litro; o diesel S-500, R$ 5,107 o litro; e o diesel S-10, 5,572 o litro.

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No dia 1º de maio, a Acelen aumentou o querosene de aviação (QAV) em 17,3% e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em 4,3%.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais; câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo", informou a companhia.

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