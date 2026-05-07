Acelen reduz gasolina e diesel, mas preço se mantém acima das refinarias da Petrobras

A Refinaria de Mataripe, na Bahia, reduziu o preço do diesel em 2,7% e da gasolina em 2,2% a partir desta quinta-feira, 7, acompanhando a queda do preço do petróleo no mercado internacional. Mesmo assim, os preços ainda superam em quase o dobro os praticados pela Petrobras.

O diesel S-10 na refinaria baiana passa a custar R$ 5,74 o litro a partir desta quinta-feira, e a gasolina R$ 4,19 o litro. Na Petrobras, o preço oficial do diesel S-10 é de R$ 3,65 o litro e a gasolina, R$ 2,54 o litro.

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O preço do petróleo despencou nos últimos dias com a expectativa de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã. A commodity perdeu o patamar dos US$ 100 o barril e operava no período da manhã desta quinta em torno dos US$ 97 o barril.

Mesmo assim, as defasagens nas refinarias brasileiras continuam altas. Nas unidades da Petrobras, que cobrem cerca de 80% do mercado interno de refino, a defasagem do diesel passou para 37%, depois de operar com preço 50% menor no resto da semana.

A gasolina registrou defasagem de 74% no fechamento da quarta-feira, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

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Já Mataripe vendia até na quarta-feira diesel no País com preço 13% acima do que no mercado internacional e a gasolina 5% abaixo do preço externo.