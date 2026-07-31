Acelen reajusta diesel S-10 em 3,5% e acumula alta de 19,2% em julho

A Acelen, controladora da Refinaria de Mataripe, na Bahia, reajustou na quinta-feira, 30, o diesel S-10 em 3,5%, elevando o aumento acumulado no mês de julho para 19,2%. A empresa não reajustou a gasolina, mas no acumulado do mês a alta é de 2,4%.

O preço do diesel S-10 subiu para R$ 5,72 o litro, enquanto o preço da gasolina se manteve em R$ 3,92 o litro.

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A partir dos reajustes, Mataripe ficou alinhada com o mercado internacional, com preços inclusive levemente superiores.

O diesel da refinaria baiana está custando 1% a mais no mercado interno e a gasolina tem preço 2% maior.

"Os preços dos produtos da Refinaria de Mataripe para as distribuidoras seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, câmbio e frete, podendo variar para cima ou para baixo", informou a empresa em nota nesta sexta-feira, 31.