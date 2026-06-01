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Acelen eleva em 9,5% preço do GLP e reduz em 10,9% querosene de aviação

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 16:30:00 Editado em 01.06.2026, 16:44:53
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A Refinaria de Mataripe, na Bahia, aumentou o preço do Gás LIquefeito de Petróleo (GLP) em 9,5% nesta segunda-feira, 1º de junho, para R$ 4.281 a tonelada, contra R$ 3.907 a tonelada em maio, com impacto no preço do gás de cozinha. Por outro lado, reduziu em 10,9% o preço do querosene de aviação (QAV), para R$ 5.549 o metro cúbico.

Controlada pela Acelen, braço do grupo de investimento árabe Mubadala, Mataripe pratica a política de preço de paridade de importação (PPI). Por este motivo, os preços da refinaria baiana costumam superar os preços da Petrobras no mercado interno.

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Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou a queda de 14,2% no preço do QAV e, no domingo, redução de 9,5% no preço do diesel em relação a maio, que será compensado pela subvenção do governo.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), enquanto a defasagem dos preços da Petrobras no mercado interno em relação ao mercado internacional estava em 28% para o diesel, no fechamento de sexta-feira, 29, o preço do mesmo combustível em Mataripe era 11% maior na mesma comparação.

No caso da gasolina, a Petrobras registrou no último fechamento do preço do petróleo tipo Brent, preços 52% abaixo do mercado internacional. Em Mataripe, o preço do combustível era 1% maior do que no exterior.

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A Petrobras está em conversas para retomar a Refinaria de Mataripe, antiga Landulpho Alves (Rlam), mas, segundo apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o preço pedido pelo fundo árabe ainda não chegou a um patamar aceitável.

A refinaria baiana possui 14% do mercado e saiu do controle da Petrobras em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro.

contato:denise.luna@estadao.com

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GLP/QAV/ACELEN/REAJUSTE
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