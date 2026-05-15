Acciona arremata PPP da Paraíba sem concorrentes no primeiro leilão de saneamento do ano

A Acciona, única a apresentar proposta, foi a vencedora do primeiro leilão de saneamento de 2026. A espanhola arrematou a parceria Público-Privada (PPP) de esgotamento sanitário da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) ao oferecer desconto de 1% sobre a contraprestação pública máxima prevista em edital. O certame foi realizado na sede da B3, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 15.

O projeto é composto por um bloco único de 85 municípios integrantes das Microrregiões de Água e Esgoto do Alto Piranhas e do Litoral. A previsão é de R$ 3 bilhões em investimentos ao longo de 25 anos de contrato.

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O desconto oferecido incidirá sobre a contraprestação a ser paga pelo Estado, composta por uma parcela fixa máxima de referência de R$ 483,6 milhões, além de uma parcela variável atrelada ao volume de esgoto coletado, limitada a R$ 1,91 por metro cúbico.

A Acciona será responsável pela modernização e expansão dos sistemas de esgoto nos municípios atendidos. A meta da PPP é elevar a cobertura para 90%. Atualmente, o índice de atendimento urbano é de 6,7% no Alto Piranhas e de 46,4% no Litoral.

Com a vitória desta sexta, a operadora espanhola amplia a atuação em saneamento no Brasil.

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A Acciona já possui PPPs do setor no Paraná, Espírito Santo e Pernambuco, esse último arrematado em dezembro de 2025, em parceria com a BRK.

Em outros setores, a companhia é responsável pela Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo.

Cronograma do saneamento

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A agenda de leilões de saneamento incluem a PPP de esgoto do Ceará. Com disputada marcada para 30 de junho, o projeto abrange quase 130 municípios e prevê aproximadamente R$ 7 bilhões em investimentos. Também avançam concessões no Rio Grande do Norte, Alagoas e Rondônia, entre outros Estados.

Embora o setor ainda tenha uma fila relevante de concessões e PPPs previstas para 2026, parte dos projetos tem enfrentado dificuldades para avançar diante do cenário macroeconômico desafiador e de questionamentos sobre as modelagens.

O certame desta sexta, por exemplo, estava inicialmente agendado para o fim de março, mas foi adiado para atender solicitações de interessados e conceder mais prazo para análise dos documentos e estruturação das propostas, segundo informou a Cagepa à época.

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Já o leilão da PPP de esgoto da Saneamento de Goiás (Saneago), previsto para 25 de março, foi cancelado após a desclassificação do único interessado no certame, que havia apresentado proposta pelo Bloco 2 (Microrregião Oeste). Os outros dois lotes não atraíram interessados, levando ao cancelamento da disputa, sem nova data definida.

Antes disso, a PPP da Saneago já havia sido alvo de disputas judiciais, após a Aegea questionar a regra do edital que impedia um mesmo concorrente de vencer mais de um bloco.