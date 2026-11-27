A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) afirmou em nota que recebeu com satisfação o anúncio de Luiz Carlos Trabuco Cappi como próximo ministro da Fazenda. Trabuco já integrou o Conselho de Administração da entidade e foi anunciado nesta quinta-feira, 26, como o chefe das finanças do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Trabuco conhece o mercado de capitais por dentro e sabe que investimento depende de confiança. Ele chega num momento em que o País precisa de previsibilidade para crescer, e a Abrasca está pronta para contribuir", afirmou em nota o presidente executivo da Abrasca, Cátilo Cândido.

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Segundo a entidade, que representa mais de 450 empresas, o quarto mandato de Lula é uma oportunidade para consolidar uma agenda de previsibilidade e segurança jurídica. "Com regras estáveis e claras, as empresas planejam, investem e geram emprego e renda. O equilíbrio fiscal e a transparência nas decisões econômicas ajudam a sustentar esse ambiente de confiança", diz a nota.

A associação se colocou à disposição do novo ministro para contribuir com propostas técnicas e manter o diálogo entre o mercado de capitais e o governo.