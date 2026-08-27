Abras mantém projeção de alta de 3,2% do consumo nos lares em 2026

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) mantém a projeção de crescimento de 3,2% do consumo nos lares em 2026, afirmou o vice-presidente da entidade, Márcio Milan.

O desempenho tende a ganhar força no segundo semestre, período que concentra eventos importantes para o varejo, como a Black Friday e as festas de fim de ano.

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O executivo afirmou ainda que a segunda metade do ano costuma concentrar inaugurações e ampliações de lojas. "Hoje, uma nova loja pode ficar pronta em oito ou nove meses, desde a escolha do terreno até a abertura", disse em coletiva de imprensa.

No primeiro semestre, o consumo nos lares acumulou alta real de 2,49%, segundo a Abras.

Canetas emagrecedoras

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A maior acessibilidade às canetas emagrecedoras também começa a provocar mudanças no comportamento de consumo, especialmente entre as classes B e C, segundo Milan.

O executivo afirmou que a Abras já percebe redução no consumo de alguns produtos entre quem passou a utilizar os medicamentos, mas sem efeito relevante sobre o tíquete médio das compras.

O gasto tem migrado para outros tipos de produtos, sobretudo os associados à busca por melhor qualidade de vida. "Não houve impacto considerando o tíquete médio, mas estamos vendo uma movimentação", afirmou.