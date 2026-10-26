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Abradee defende agenda de modernização da rede elétrica e fim dos subsídios após 2º turno

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) reforçou nesta segunda-feira, 26, que, nos próximos anos, há o desafio de ampliar e modernizar a infraestrutura elétrica, além de fortalecer a resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos.

Encerrado o ciclo eleitoral, a Abradee também disse que considera prioritário o avanço de uma agenda que concilie a modernização do setor elétrico, a abertura do mercado livre de energia, a sustentabilidade econômica do sistema e o fim dos subsídios que oneram a conta de luz dos consumidores.

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As distribuidoras projetam investimentos de aproximadamente R$ 260 bilhões entre 2026 e 2030, destinados à expansão, à modernização e à melhoria da qualidade das redes.

"A concretização desse volume de recursos depende de um ambiente regulatório estável, de segurança jurídica e de regras que assegurem condições adequadas para investimentos de longo prazo", disse a entidade em nota.

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ABRADEE/MODERNIZAÇÃO/LULA/REELEIÇÃO/EFEITO
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