Abradee defende agenda de modernização da rede elétrica e fim dos subsídios após 2º turno

A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) reforçou nesta segunda-feira, 26, que, nos próximos anos, há o desafio de ampliar e modernizar a infraestrutura elétrica, além de fortalecer a resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos.

Encerrado o ciclo eleitoral, a Abradee também disse que considera prioritário o avanço de uma agenda que concilie a modernização do setor elétrico, a abertura do mercado livre de energia, a sustentabilidade econômica do sistema e o fim dos subsídios que oneram a conta de luz dos consumidores.

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As distribuidoras projetam investimentos de aproximadamente R$ 260 bilhões entre 2026 e 2030, destinados à expansão, à modernização e à melhoria da qualidade das redes.

"A concretização desse volume de recursos depende de um ambiente regulatório estável, de segurança jurídica e de regras que assegurem condições adequadas para investimentos de longo prazo", disse a entidade em nota.