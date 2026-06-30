Abivax dispara em Paris com novos dados de segurança em tratamento experimental

As ações da Abivax disparavam 35% na Bolsa de Paris por volta das 6h40 (de Brasília) desta terça-feira, 30, recuperando parte das perdas recentes, após a empresa de biotecnologia francesa divulgar, na segunda-feira, 29, um conjunto ampliado de dados de segurança de seu tratamento experimental para colite ulcerativa.

A divulgação ocorre semanas depois de a empresa publicar resultados iniciais do estudo que incluíam alguns casos de câncer, o que desencadeou uma forte onda de vendas do papel.

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A Abivax afirmou que, em uma base maior de pacientes, as taxas de câncer ficaram dentro da faixa normalmente observada em pessoas com colite ulcerativa, inclusive entre aqueles que receberam doses mais altas do medicamento. A empresa também destacou sinais de eficácia em casos mais difíceis de tratar: quase 40% dos pacientes que não haviam respondido inicialmente entraram em remissão ao manter a mesma dose por mais tempo, e 45% dos que apresentaram recaída voltaram à remissão após aumento da dose.

A companhia disse ainda que pretende protocolar o pedido de aprovação regulatória do medicamento ainda neste ano.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.