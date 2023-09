Abimaq: Emprego no setor de máquinas e equipamentos fica estável em agosto ante julho

O número de trabalhadores na indústria brasileira de máquinas e equipamentos ficou estável em agosto, repetindo os mesmos 392.826 colaboradores registrados em julho. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

No ano, período de janeiro a agosto, a indústria de máquinas e equipamentos criou quase 2.500 postos de trabalho. Por outro lado, de acordo com a entidade, em relação a setembro do ano passado, período que registrou número recorde de pessoas empregadas no setor, o quadro de pessoal encolheu em mais de 6,5 mil pessoas.

Na comparação com agosto do ano passado, o quadro de empregados no setor encolheu 1,6%. Mas entre os grupos produtores de máquinas se observou admissões nos produtores de máquinas para logística e para construção civil (1,2%) e implementos agrícolas (2,7%).