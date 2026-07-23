Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Abimaq discorda de uso da Lei da Reciprocidade e prevê queda de até 11% nas exportações aos EUA

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 20:21:00 Editado em 23.07.2026, 20:28:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A entidade que representa o setor de máquinas e equipamentos no País, Abimaq, divulgou nesta quinta-feira, 23, nota em que diz discordar da adoção da Lei da Reciprocidade Econômica pelo governo brasileiro, em resposta às tarifas adicionais anunciadas pelos americanos nesta quinta-feira, 23.

Conforme divulgou o governo dos Estados Unidos, o Brasil está no grupo dos países que terão alíquota de 12,5%, após concluírem investigações relacionadas à falha de diversas economias em impor e aplicar uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na prática, o Brasil terá agora uma tarifa de 37,5% para vender alguns produtos aos EUA. Em resposta, o governo brasileiro se manifestou contra a decisão dos EUA e disse vai acionar a Lei da Reciprocidade Econômica.

"A Abimaq reafirma que não apoia a adoção da Lei da Reciprocidade Econômica como resposta a essa medida. Na nossa avaliação, a decisão dos Estados Unidos tem motivação predominantemente política, e uma reação brasileira baseada em retaliação tende a ser pouco eficaz, podendo ainda comprometer o diálogo entre os dois países", diz a nota.

Segundo a entidade, o caminho mais adequado é o fortalecimento da diplomacia governamental e empresarial. "A Abimaq lembra ainda que a relação comercial entre os dois países é estratégica, o que reforça a importância de preservar os canais de negociação em vez de adotar medidas de confronto", acrescentam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No comunicado, a Abimaq salientou que seguirá acompanhando os desdobramentos do tema e atuando junto com o governo e o setor produtivo para defender a indústria nacional de máquinas e equipamentos.

Também hoje, o presidente da entidade, José Velloso, divulgou vídeo dizendo que a motivação do governo americano em impor as tarifas de 12,5% a parceiros comerciais é uma decisão que tem cunho político. "Foi uma resposta da Suprema Corte norte-americana que lá em fevereiro proibiu o governo americano de taxar produtos sem uma motivação clara. Agora tem a motivação que é o trabalho forçado", disse Velloso.

Ele avalia ainda que a tarifa total de 37,5% agora retira ainda mais competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano. Segundo ele, a situação do setor vai "piorar" e a previsão é que haja queda entre 10% e 11% das exportações de máquinas e equipamentos aos EUA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Abimaq EUA Lei da Reciprocidade SOBRETAXA Tarifas TRUMP USTR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV