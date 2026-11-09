Abidip critica aumento do imposto de importação de pneus e aponta impacto nos preços

A elevação do imposto de importação de pneus de carros de passeio para 30% foi criticada por importadores do produto, que apontam impactos da medida na inflação, no emprego e na segurança veicular. A Abidip, associação que representa importadores e distribuidores de pneus, classificou a decisão do governo federal como contraproducente.

Segundo a entidade, o aumento do imposto cobrado de pneus importados poderá elevar custos para os consumidores, atingindo principalmente as famílias de menor renda, que poderão adiar a substituição de pneus desgastados ou recorrer a produtos usados de procedência desconhecida. A medida, emenda a Abidip, também poderá pressionar os custos de transporte e contribuir para a inflação.

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A tarifa já tinha sido elevada para 25% nos últimos dois anos, chegando a recuar nas últimas três semanas para 16%, o que seria a tarifa normal para pneus de veículos de passeio.

Em nota, a Abidip defende que o aumento do imposto, além de não resolver problemas de competitividade da indústria nacional, penaliza empresas importadoras que atuam regularmente, bem como consumidores que dependem de preços acessíveis.

A entidade sustenta ainda que o crescimento das importações não constitui, por si só, evidência de concorrência desleal e que eventuais práticas de dumping devem ser investigadas e combatidas por instrumentos legais específicos, com critérios técnicos e direito de defesa.

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A associação assinala também que a cadeia de importação e distribuição gera empregos, investimentos, salários e arrecadação tributária em diversas regiões do País. "Proteger a produção dita nacional, formada na verdade por multinacionais estrangeiras, deve caminhar junto em benefício da população e da economia brasileira", comenta a Abidip.