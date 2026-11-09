Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Abidip critica aumento do imposto de importação de pneus e aponta impacto nos preços

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A elevação do imposto de importação de pneus de carros de passeio para 30% foi criticada por importadores do produto, que apontam impactos da medida na inflação, no emprego e na segurança veicular. A Abidip, associação que representa importadores e distribuidores de pneus, classificou a decisão do governo federal como contraproducente.

Segundo a entidade, o aumento do imposto cobrado de pneus importados poderá elevar custos para os consumidores, atingindo principalmente as famílias de menor renda, que poderão adiar a substituição de pneus desgastados ou recorrer a produtos usados de procedência desconhecida. A medida, emenda a Abidip, também poderá pressionar os custos de transporte e contribuir para a inflação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A tarifa já tinha sido elevada para 25% nos últimos dois anos, chegando a recuar nas últimas três semanas para 16%, o que seria a tarifa normal para pneus de veículos de passeio.

Em nota, a Abidip defende que o aumento do imposto, além de não resolver problemas de competitividade da indústria nacional, penaliza empresas importadoras que atuam regularmente, bem como consumidores que dependem de preços acessíveis.

A entidade sustenta ainda que o crescimento das importações não constitui, por si só, evidência de concorrência desleal e que eventuais práticas de dumping devem ser investigadas e combatidas por instrumentos legais específicos, com critérios técnicos e direito de defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A associação assinala também que a cadeia de importação e distribuição gera empregos, investimentos, salários e arrecadação tributária em diversas regiões do País. "Proteger a produção dita nacional, formada na verdade por multinacionais estrangeiras, deve caminhar junto em benefício da população e da economia brasileira", comenta a Abidip.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
PNEUS/IMPORTAÇÃO/ALÍQUOTA/GOVERNO/ELEVAÇÃO/ABIDIP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV