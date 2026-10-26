Abicom: reeleição de Lula vai fazer Petrobras 'arrumar a casa' com reajuste gradual de preço

A reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve provocar uma arrumação gradual nos preços dos combustíveis da Petrobras, avalia o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que não vê espaço no momento para um reajuste que afete fortemente o preço ao consumidor.

Nesta segunda-feira, 26, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne para discutir a defasagem dos preços da companhia, considerada insustentável por conselheiros e membros da administração.

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Apesar da defasagem em relação ao preço internacional, principalmente do diesel, ser alta, um esperado aumento deve vir aos poucos, explica Araújo. Na semana passada, a defasagem do diesel ultrapassou a subvenção ao combustível ao atingir R$ 3,53 o litro, contra R$ 3,52 da subvenção.

"O sistema de preços de combustíveis está muito desarrumado. Os preços da Petrobras estão muito defasados. Existem diversas camadas de subsídio para o diesel e a gasolina está desonerada, o que é explicado pelo momento eleitoral que se estava. Passado esse momento, vão ter que arrumar a casa, mas terá que ser de maneira lenta e gradual", afirma.

Para Araújo, o governo tem que fazer a conta do que está arrecadando com os impostos do setor, como royalties, participações especiais, imposto de exportação, e fazer um balanço do que pode reduzir na subvenção para poder organizar o setor. "O que se espera é que gradualmente o governo arrume a casa e a Petrobras possa praticar preços mais racionais", conclui.