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ECONOMIA

Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,594 milhões em maio

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:16:00 Editado em 30.06.2026, 11:25:12
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A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,594 milhões em maio, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 30, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 6,975 milhões.

O número de abril foi revisado para baixo, de 7,618 milhões para 7,585 milhões de vagas.

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EUA/EMPREGO/JOLTS/MAIO
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