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ECONOMIA

Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,523 milhões em setembro

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,523 milhões em setembro, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país. A previsão de analistas consultados pela FactSet era de 7,125 milhões.

O número de agosto foi revisado para cima, de 7,079 milhões para 7,190 milhões de vagas.

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