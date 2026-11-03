Abertura de postos de trabalho nos EUA sobe a 7,523 milhões em setembro

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu para 7,523 milhões em setembro, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 3, pelo Departamento do Trabalho do país. A previsão de analistas consultados pela FactSet era de 7,125 milhões.

O número de agosto foi revisado para cima, de 7,079 milhões para 7,190 milhões de vagas.