Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,359 milhões em junho, mostra Jolts

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:10:00 Editado em 04.08.2026, 11:18:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,359 milhões em junho, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 7,4 milhões.

O número de maio foi revisado para baixo, de 7,594 milhões para 7,537 milhões de vagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/EMPREGO/JOLTS/JUNHO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV