Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,359 milhões em junho, mostra Jolts
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:10:00 Editado em 04.08.2026, 11:18:08
A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,359 milhões em junho, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 7,4 milhões.
O número de maio foi revisado para baixo, de 7,594 milhões para 7,537 milhões de vagas.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.