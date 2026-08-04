Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 7,359 milhões em junho, mostra Jolts

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,359 milhões em junho, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 7,4 milhões.

O número de maio foi revisado para baixo, de 7,594 milhões para 7,537 milhões de vagas.