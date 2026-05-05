Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 6,866 milhões em março, revela relatório Jolts
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 11:20:00 Editado em 05.05.2026, 11:30:51
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A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 6,866 milhões em março, segundo o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou um pouco acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de 6,8 milhões.
O número de fevereiro foi levemente revisado para cima, de 6,882 milhões para 6,922 milhões de vagas.
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