Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 6,5 milhões em dezembro, revela Jolts
Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 12:16:00 Editado em 05.02.2026, 12:25:40
A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 6,5 milhões em dezembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quinta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. O levantamento é divulgado com atraso após shutdown parcial nos EUA.
Analistas consultados pela FactSet previam alta a 7,175 milhões.
Em relação a novembro, a abertura de postos de trabalho foi revisada para baixo em 218 mil, a 6,928 milhões, ante leitura anterior de 7,146 milhões.
