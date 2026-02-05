Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 6,5 milhões em dezembro, revela Jolts

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em 05.02.2026, 12:16:00 Editado em 05.02.2026, 12:25:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 6,5 milhões em dezembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quinta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. O levantamento é divulgado com atraso após shutdown parcial nos EUA.

Analistas consultados pela FactSet previam alta a 7,175 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em relação a novembro, a abertura de postos de trabalho foi revisada para baixo em 218 mil, a 6,928 milhões, ante leitura anterior de 7,146 milhões.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/EMPREGO/JOLTS/DEZEMBRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline