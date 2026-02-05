Abertura de postos de trabalho nos EUA cai a 6,5 milhões em dezembro, revela Jolts

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 6,5 milhões em dezembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quinta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país. O levantamento é divulgado com atraso após shutdown parcial nos EUA.

Analistas consultados pela FactSet previam alta a 7,175 milhões.

Em relação a novembro, a abertura de postos de trabalho foi revisada para baixo em 218 mil, a 6,928 milhões, ante leitura anterior de 7,146 milhões.