Equipe AE (via Agência Estado)

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu de 10,512 milhões em outubro a 10,458 milhões em novembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta quarta-feira, 4, pelo Departamento do Trabalho do país.

Em novembro de 2021, o número era de 10,922 milhões.