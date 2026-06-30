Abegás: Medida da Petrobras sobre gás natural é positiva e reduz impacto de volatilidade

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) avaliou como positivas as medidas anunciadas pela Petrobras, que aprovou, na última quarta-feira, 24, um mecanismo de proteção à volatilidade dos preços do gás natural. Com isso, o aumento do preço do gás natural da estatal, que seria de 22% a partir de 1º de agosto, será de 6%.

A expectativa da entidade era de que a estatal reajustasse o insumo em 40% em agosto, levando em conta a fórmula trimestral utilizada.

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A iniciativa é baseada na introdução de bandas de valores do petróleo tipo Brent nos cálculos dos preços de venda do gás, estruturadas por meio de um piso e um teto. O mecanismo será aplicável aos clientes que desejarem e cada concessionária avaliará a proposta considerando seu portfólio de suprimentos e contratos vigentes.

"A Abegás já vinha sinalizando extrema preocupação com o impacto da volatilidade do mercado internacional de petróleo e gás sobre o preço da molécula de gás natural desde o começo do conflito no Oriente Médio", afirmou a entidade em nota, destacando que "a medida, que tem como contrapartida um piso também temporário e mais longo, é resultado direto de diálogos mantidos entre a Abegás e a Petrobrás."

Ainda segundo a Abegás, a preocupação em relação ao aumento do custo da molécula de gás natural foi confirmada com o aumento médio de 19,2% aplicado em 1º de maio.

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"A associação espera que outros supridores do mercado também mostrem sensibilidade com o tema e segue trabalhando por uma solução estrutural para o preço do gás natural no País", concluiu a Abegás.