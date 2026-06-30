Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Abegás: Medida da Petrobras sobre gás natural é positiva e reduz impacto de volatilidade

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 19:09:00 Editado em 30.06.2026, 19:19:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) avaliou como positivas as medidas anunciadas pela Petrobras, que aprovou, na última quarta-feira, 24, um mecanismo de proteção à volatilidade dos preços do gás natural. Com isso, o aumento do preço do gás natural da estatal, que seria de 22% a partir de 1º de agosto, será de 6%.

A expectativa da entidade era de que a estatal reajustasse o insumo em 40% em agosto, levando em conta a fórmula trimestral utilizada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa é baseada na introdução de bandas de valores do petróleo tipo Brent nos cálculos dos preços de venda do gás, estruturadas por meio de um piso e um teto. O mecanismo será aplicável aos clientes que desejarem e cada concessionária avaliará a proposta considerando seu portfólio de suprimentos e contratos vigentes.

"A Abegás já vinha sinalizando extrema preocupação com o impacto da volatilidade do mercado internacional de petróleo e gás sobre o preço da molécula de gás natural desde o começo do conflito no Oriente Médio", afirmou a entidade em nota, destacando que "a medida, que tem como contrapartida um piso também temporário e mais longo, é resultado direto de diálogos mantidos entre a Abegás e a Petrobrás."

Ainda segundo a Abegás, a preocupação em relação ao aumento do custo da molécula de gás natural foi confirmada com o aumento médio de 19,2% aplicado em 1º de maio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A associação espera que outros supridores do mercado também mostrem sensibilidade com o tema e segue trabalhando por uma solução estrutural para o preço do gás natural no País", concluiu a Abegás.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇOS/ABEGÁS/PETROBRAS/MEDIDAS/PROTEÇÃO/VOLATILIDADE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV