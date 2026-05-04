TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Abegás alerta que reajuste do gás natural pela Petrobras em 1º de agosto pode chegar a 40%

Escrito por Denise Luna (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 13:07:00 Editado em 04.05.2026, 13:18:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) alertou que após a alta de 19,2% do gás natural pela Petrobras em 1º de maio, o reajuste previsto para 1º de agosto, dentro do calendário trimestral da empresa, pode chegar a cerca de 40%.

A entidade manifestou preocupação com os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre as tarifas de gás natural no Brasil e aponta risco de novos aumentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Apesar de o Brasil possuir relevante produção em campos nacionais, de mais de 65 milhões de m3/d (metro cúbicos por dia) de gás natural disponibilizados ao mercado em fevereiro deste ano, segundo último boletim da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e de esse volume ser integralmente destinado ao consumo nacional, sem exportação, é questionável que o País continue com exposição a efeitos geopolíticos", disse em nota o diretor-executivo da Abegás, Marcelo Mendonça.

Para ele, "o Brasil não deveria estar exposto a esses impactos" e é necessário que o preço da molécula tenha indexadores que reflitam a realidade doméstica.

Mendonça também defendeu isonomia em relação a combustíveis concorrentes mais poluentes, e criticou o que chama de benefício a outras fontes por meio de isenções, "em detrimento do gás natural".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Abegás reforçou ainda, que as tarifas são recalculadas periodicamente pelas agências reguladoras estaduais, em processos autônomos e transparentes, levando em conta a variação da molécula e características de cada segmento.

"Esse cálculo, que poder variar conforme segmento (industrial, residencial, comercial, veicular etc) leva em conta não só a variação do preço da molécula, mas as especificidades de cada segmento de cada distribuidora, sendo um processo autônomo, independente e transparente realizado pela agência reguladora", explicou.

Segundo a Abegás, as distribuidoras operam no sistema de repasse integral ("pass-through"), sem ganho com a alta do insumo, e não definem o preço final do Gás Natural Veicular (GNV) nos postos, que é de responsabilidade das empresas que administram os estabelecimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
COMBUSTÍVEIS/PREÇO/PETROBRAS/GÁS NATURAL/MOLÉCULA/REAJUSTE/ABEGÁS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV