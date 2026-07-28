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ECONOMIA

Abecip: crédito imobiliário totaliza R$ 180,9 bilhões no 1º semestre, alta de 23% ante um ano

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 28.07.2026, 11:15:00 Editado em 28.07.2026, 11:23:30
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O crédito imobiliário totalizou R$ 180,9 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 23% em relação ao observado em igual período de 2025, de acordo com levantamento da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No período, os financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) destinados à aquisição e à construção de imóveis somaram R$ 93,7 bilhões, montante 29% maior que o registrado no mesmo intervalo de 2025. Ao todo, quase 130 mil unidades novas e usadas foram financiadas com recursos do SBPE.

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Segundo o diretor-presidente da Abecip, Michel Cury, a demanda por crédito imobiliário segue relevante, apoiada pela formação de famílias, pelo mercado de trabalho e pelos programas habitacionais. A entidade também destacou que o resultado do semestre superou as expectativas iniciais e que revisará em breve sua projeção para o desempenho do crédito imobiliário em 2026.

O levantamento da Abecip analisa apenas as linhas de crédito que contam com recursos originados na caderneta de poupança, usadas principalmente para financiar a compra e a construção de moradias destinadas ao público de classe média e alta. Em paralelo, a entidade informou que os financiamentos para construção somaram R$ 26,5 bilhões, alta de 107%, enquanto os destinados à aquisição de imóveis alcançaram R$ 67,2 bilhões, avanço de 12%, ambos na comparação com o primeiro semestre de 2025.

A associação também passou a divulgar os empréstimos que usam recursos livres dos bancos. No primeiro semestre, essas operações somaram R$ 9,6 bilhões, queda de 8% na comparação anual.

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CRÉDITO IMOBILIÁRIO/1º SEMESTRE/ABECIP
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