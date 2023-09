ABBC manifesta pesar pela morte de Tereza Grossi, 1ª mulher a chegar à diretoria do BC

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Matheus Piovesana (via Agência Estado)

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) manifesta, em nota, pesar pela morte de Tereza Grossi, ex-diretora de Fiscalização do Banco Central. Ela ocupou o posto entre março de 2000 e março de 2003, e foi a primeira mulher a chegar à diretoria colegiada do BC.

"Tereza Cristina Grossi Togni, pioneira no sistema financeiro nacional, tornou-se a primeira mulher a ocupar um cargo de direção no Banco Central, demonstrando sua notável competência e dedicação ao setor", diz a ABBC, que afirma ainda que ela ofereceu importantes contribuições para modernizar e profissionalizar a área de supervisão do regulador.

"A ABBC expressa seus mais sinceros sentimentos e solidariedade a todos os familiares, amigos e colegas de carreira que tiveram o privilégio da convivência com essa grande profissional", completa a ABBC.