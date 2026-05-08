TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

ABBC, Febraban e Zetta recebem positivamente decisão do TCU que restabelece consignado do INSS

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 18:54:00 Editado em 08.05.2026, 19:08:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e Zetta (que representa fintechs) celebraram a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que reverte a suspensão de novas concessões de empréstimo consignado a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em despacho nesta sexta-feira, 8, o ministro relator, Marcos Bemquerer Costa, revogou parte da medida cautelar da corte que interrompia essas operações, em resposta a um agravo do governo. Foram mantidos, porém, os vetos às modalidades "cartão de crédito consignado" e "cartão consignado de benefício".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em nota, ABBC, Febraban e Zetta afirmaram que receberam "de forma positiva e conciliatória" a nova deliberação. Destacaram ainda a atuação do presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, na condução da audiência com representantes das três associações e de órgãos do governo.

"Sua mediação foi decisiva para a construção de uma solução proporcional, compatível com a complexidade do mercado de crédito consignado do INSS", ressalta o comunicado.

Na audiência, as partes apresentaram informações sobre o estágio avançado de implementação de controles, de acordo com as entidades. As medidas visam mitigar risco de fraude, coibir contratações indevidas e corrigir fragilidades operacionais no ecossistema do consignado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para as associações, a revogação parcial da medida cautelar reflete a "sensibilidade" da corte aos impactos da paralisação de um instrumento de crédito que movimento cerca de R$ 100 bilhões por ano. "Essa decisão se reveste de grande importância, por se tratar de uma linha de crédito que atende a uma população de baixa renda e em situação de maior vulnerabilidade financeira", concluíram.

As instituições financeiras chegaram a receber, na quinta-feira à noite, a notificação para a suspensão do consignado para aposentados e pensionistas, segundo fontes a par do processo. O setor vinha demonstrando preocupação com o impacto da interrupção na disponibilidade de crédito.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atendimento consignado DETERMINAÇÃO Governo INSS recurso suspensão TCU
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV