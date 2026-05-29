ABBC: Decisão dos EUA sobre facções pode afetar instituições sujeitas à supervisão americana

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) alertou para os efeitos sobre o sistema financeiro brasileiro advindos da decisão dos Estados Unidos de classificar Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Em comunicado, a entidade afirmou que a medida pode ter impacto, em particular, no relacionamento entre instituições financeiros brasileiras e americanas, diante de um ambiente regulatório em evolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os efeitos podem alcançar instituições financeiras e empresas que mantenham relações comerciais ou financeiras sujeitas à legislação e à supervisão norte-americanas", ressalta.

A ABBC também destaca o risco de aumento nos custos de observância, como resultado no endurecimento das diligências, revisões adicionais de processos de compliance e maior questionamento por parte de parceiros internacionais. O cenário tende a afetar principalmente as operações internacionais e fluxos vinculados ao sistema global, de acordo com a associação. Também pode haver piora na percepção de risco pelos investidores internacionais, alerta.

"Esse ambiente pode produzir efeitos operacionais sobre transações e atividades econômicas legítimas, incluindo maior rigor em processos de validação, monitoramento e análises complementares, sobretudo em operações internacionais e fluxos vinculados ao sistema financeiro global", ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ABBC acrescenta que o setor financeiro brasileiro já opera sob regras "robustas" de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. No entendimento da entidade, o arcabouço regulatório e de supervisão é forte, alinhado a padrões internacionais e distinto da realidade de outros países que recentemente foram alvos de sanções. "Eventuais medidas dessa natureza devem considerar e respeitar os marcos regulatórios e institucionais locais de cada jurisdição", diz.

A associação conclui reforçando o apoio "integral" ao enfrentamento ao crime organizado e às fraudes bancárias. Esse trabalho demanda o "fortalecimento contínuo" das instituições nacionais e o aprimoramento permanente dos mecanismos de controles, acrescenta.

"Nesse contexto, estamos acompanhando o tema e apoiando nossos associados em iniciativas voltadas ao reforço de processos de compliance, monitoramento e cooperação institucional, com o objetivo de preservar a segurança, a previsibilidade e o regular funcionamento do ambiente financeiro", garante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou reportagem da Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)mais cedo, o setor bancário teme que a medida dos EUA possa ser o pontapé inicial de uma piora nas relações bilaterais, que levantaria paralelos com a época da imposição da Lei Magnitsky sobre autoridades brasileiras, no ano passado. Nos bastidores, porém, o clima é de alerta, mas não de pânico.