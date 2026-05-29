Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

ABBC: Decisão dos EUA sobre facções pode afetar instituições sujeitas à supervisão americana

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:11:00 Editado em 29.05.2026, 19:17:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) alertou para os efeitos sobre o sistema financeiro brasileiro advindos da decisão dos Estados Unidos de classificar Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Em comunicado, a entidade afirmou que a medida pode ter impacto, em particular, no relacionamento entre instituições financeiros brasileiras e americanas, diante de um ambiente regulatório em evolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Os efeitos podem alcançar instituições financeiras e empresas que mantenham relações comerciais ou financeiras sujeitas à legislação e à supervisão norte-americanas", ressalta.

A ABBC também destaca o risco de aumento nos custos de observância, como resultado no endurecimento das diligências, revisões adicionais de processos de compliance e maior questionamento por parte de parceiros internacionais. O cenário tende a afetar principalmente as operações internacionais e fluxos vinculados ao sistema global, de acordo com a associação. Também pode haver piora na percepção de risco pelos investidores internacionais, alerta.

"Esse ambiente pode produzir efeitos operacionais sobre transações e atividades econômicas legítimas, incluindo maior rigor em processos de validação, monitoramento e análises complementares, sobretudo em operações internacionais e fluxos vinculados ao sistema financeiro global", ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ABBC acrescenta que o setor financeiro brasileiro já opera sob regras "robustas" de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. No entendimento da entidade, o arcabouço regulatório e de supervisão é forte, alinhado a padrões internacionais e distinto da realidade de outros países que recentemente foram alvos de sanções. "Eventuais medidas dessa natureza devem considerar e respeitar os marcos regulatórios e institucionais locais de cada jurisdição", diz.

A associação conclui reforçando o apoio "integral" ao enfrentamento ao crime organizado e às fraudes bancárias. Esse trabalho demanda o "fortalecimento contínuo" das instituições nacionais e o aprimoramento permanente dos mecanismos de controles, acrescenta.

"Nesse contexto, estamos acompanhando o tema e apoiando nossos associados em iniciativas voltadas ao reforço de processos de compliance, monitoramento e cooperação institucional, com o objetivo de preservar a segurança, a previsibilidade e o regular funcionamento do ambiente financeiro", garante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mostrou reportagem da Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)mais cedo, o setor bancário teme que a medida dos EUA possa ser o pontapé inicial de uma piora nas relações bilaterais, que levantaria paralelos com a época da imposição da Lei Magnitsky sobre autoridades brasileiras, no ano passado. Nos bastidores, porém, o clima é de alerta, mas não de pânico.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bancos ABBC PCC/COMANDO VERMELHO/EUA/TERRORISTAS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV