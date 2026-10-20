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ABB tem alta de receita no 3º tri e anuncia investimento de US$ 495 milhões no Japão

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ABB divulgou nesta terça-feira, 20, resultados do terceiro trimestre com alta de pedidos e de receita, mas queda do lucro líquido. No período, o lucro líquido caiu para US$ 1,18 bilhão, ante US$ 1,21 bilhão um ano antes. Já o lucro operacional antes de juros, impostos e amortização (Ebita operacional), uma das métricas preferidas da empresa, avançou 24%, a US$ 2,03 bilhões. A receita somou US$ 9,7 bilhões, alta de 14% em base comparável.

Analistas previam lucro líquido de US$ 1,42 bilhão e Ebita operacional de US$ 2,0 bilhões, segundo estimativas de consenso compiladas pela ABB.

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Junto com o balanço, o grupo suíço de engenharia anunciou que vai investir cerca de US$ 495 milhões para adquirir uma participação de controle no negócio de distribuição de energia de baixa tensão recém-desmembrado da japonesa Mitsubishi Electric.

Segundo a ABB, a operação será feita por meio da formação de uma joint venture com a Mitsubishi Electric, com o objetivo de fortalecer sua presença no Japão, e inclui opção para a ABB assumir o controle total do negócio no médio prazo. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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ABB/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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