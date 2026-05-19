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Abate de bovinos sobe 3,3% no 1º trimestre na comparação anual, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 10:08:00 Editado em 19.05.2026, 13:07:54
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Os produtores brasileiros abateram 10,29 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2025, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve redução de 6,8%.

A produção de carcaças bovinas somou 2,63 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2026. O resultado significa um acréscimo de 5,1% ante o mesmo trimestre de 2025, e recuo de 10,2% no confronto com o apurado no quarto trimestre de 2025.

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Suínos

Os produtores brasileiros abateram 15,27 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve um recuo de 0,1%.

O peso acumulado das carcaças somou 1,37 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 2,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve uma redução de 3,0%. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 19

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