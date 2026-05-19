Abate de bovinos sobe 3,3% no 1º trimestre na comparação anual, revela IBGE

Os produtores brasileiros abateram 10,29 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2025, segundo os resultados preliminares das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve redução de 6,8%.

A produção de carcaças bovinas somou 2,63 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2026. O resultado significa um acréscimo de 5,1% ante o mesmo trimestre de 2025, e recuo de 10,2% no confronto com o apurado no quarto trimestre de 2025.

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Suínos

Os produtores brasileiros abateram 15,27 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve um recuo de 0,1%.

O peso acumulado das carcaças somou 1,37 milhão de toneladas no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 2,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Em relação ao quarto trimestre de 2025, houve uma redução de 3,0%. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 19