Abate de bovinos cai 13,4% no 3º trimestre, diz prévia do IBGE
Os produtores brasileiros abateram 9,82 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no terceiro trimestre de 2026, uma queda de 13,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025, segundo os primeiros resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2026, houve redução de 8,4%.
O volume resultou em uma produção de 2,62 milhões de toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre de 2026, queda de 12,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ante o segundo trimestre, houve redução de 5,0%.
Em sentido contrário, o abate de suínos somou 16,65 milhões de cabeças no terceiro trimestre de 2026, alta de 5,2% em relação ao mesmo período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve aumento de 6,1%.
O peso acumulado das carcaças de suínos foi de 1,59 milhão de toneladas, crescimento de 6,4% na comparação anual e de 5,5% em relação ao segundo trimestre de 2026.
O abate de frangos totalizou 1,79 bilhão de cabeças no terceiro trimestre, aumento de 5,8% ante igual período de 2025 e de 6,0% em relação ao segundo trimestre de 2026.
O peso acumulado das carcaças de frango alcançou 3,86 milhões de toneladas, alta de 7,4% na comparação anual e de 3,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior.