Os produtores brasileiros abateram 9,82 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no terceiro trimestre de 2026, uma queda de 13,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025, segundo os primeiros resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2026, houve redução de 8,4%.

O volume resultou em uma produção de 2,62 milhões de toneladas de carcaças bovinas no terceiro trimestre de 2026, queda de 12,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ante o segundo trimestre, houve redução de 5,0%.

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Em sentido contrário, o abate de suínos somou 16,65 milhões de cabeças no terceiro trimestre de 2026, alta de 5,2% em relação ao mesmo período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, houve aumento de 6,1%.

O peso acumulado das carcaças de suínos foi de 1,59 milhão de toneladas, crescimento de 6,4% na comparação anual e de 5,5% em relação ao segundo trimestre de 2026.

O abate de frangos totalizou 1,79 bilhão de cabeças no terceiro trimestre, aumento de 5,8% ante igual período de 2025 e de 6,0% em relação ao segundo trimestre de 2026.

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O peso acumulado das carcaças de frango alcançou 3,86 milhões de toneladas, alta de 7,4% na comparação anual e de 3,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior.