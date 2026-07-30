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AB InBev eleva lucro, receita e volume de vendas no 2º tri e reafirma projeções para o ano

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 07:13:00 Editado em 30.07.2026, 07:25:13
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A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, informou nesta quinta-feira, 30, que obteve lucro líquido de US$ 2,390 bilhões no segundo trimestre de 2026, 22,6% maior do que o ganho de US$ 1,950 bilhão apurado em igual período do ano passado. A receita cresceu 5,6% em termos orgânicos, para US$ 16,66 bilhões.

O volume de vendas da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subiu 0,9%. O volume de vendas de cerveja avançou 1,1%, graças a recordes alcançados em mercados da América Latina, como México, Colômbia e Equador. Os volumes de cerveja no Brasil voltaram a crescer. Nos Estados Unidos, a companhia registrou expansão contínua de receita e de ganhos de participação de mercado tanto em cerveja quanto na categoria Beyond Beer.

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A AB InBev manteve as projeções para o ano após registrar crescimento contínuo nos volumes de cerveja, na receita e nos resultados. A cervejaria prevê um crescimento do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) entre 4% e 8% em relação ao ano anterior.

O presidente da companhia, Michel Doukeris, disse que o desempenho no trimestre reflete a força da categoria de cervejas e a execução consistente da estratégia da empresa. O executivo destacou que o "comprometimento" e a "execução disciplinada" são fatores que podem levar a companhia a manter o ritmo de crescimento.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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