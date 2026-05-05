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AB InBev eleva lucro, receita e volume de vendas no 1º trimestre

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 07:19:00 Editado em 05.05.2026, 07:29:39
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A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, informou nesta terça-feira (5) que obteve lucro líquido de US$ 1,923 bilhão no primeiro trimestre de 2026, alta de cerca de 20% em relação ao ganho apurado em igual período do ano passado. A receita cresceu 5,8% em termos orgânicos, para US$ 15,27 bilhões.

O volume de vendas da AB InBev, controladora da Ambev no Brasil, subiu 0,8%. Apenas o volume de cerveja avançou 1,2%, graças a vendas recordes em alguns mercados da América Latina.

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A AB InBev planeja novos investimentos para apoiar suas maiores marcas, afirmou o CEO da companhia, Michel Doukeris.

"Estamos bem posicionados para 2026", disse ele. Assim como outras cervejarias, a AB InBev espera um impulso nas vendas com a Copa do Mundo de futebol, que será realizada nos EUA, no Canadá e no México a partir do próximo mês.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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