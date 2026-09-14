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A5X capta R$ 360 milhões em rodada Série D e avalia empresa em R$ 2,7 bi

Escrito por Luísa Laval* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A A5X anunciou uma captação de R$ 360 milhões em rodada Série D, a um valuation post-money de R$ 2,7 bilhões. Segundo a empresa, a rodada foi liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Kaszek e contou com participação de acionistas atuais, como IMC, Jump Trading, Optiver, XTX Markets e ABN AMRO Clearing.

A companhia informou que, paralelamente à captação, a XP exerceu opção de compra e passou a integrar a base de investidores. Com a rodada, a A5X diz que soma mais de R$ 730 milhões levantados em quatro rodadas.

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A A5X afirmou que está construindo uma nova bolsa de derivativos e uma contraparte central (CCP) no Brasil e que o capital da Série D deve financiar as operações até o breakeven, incluindo capital regulatório e recursos para escalar a operação.

O lançamento da plataforma está previsto para o segundo trimestre de 2027, segundo o comunicado.

"Com a rodada atual, além do capital, reunimos algumas das mais respeitadas instituições financeiras do mundo e alguns dos mais sofisticados participantes do mercado de capitais global e brasileiro", afirmou o CEO e cofundador, Carlos Ferreira Filho. Ele disse que a empresa combina tecnologia de negociação e clearing do London Stock Exchange Group com infraestrutura proprietária desenvolvida para o Brasil.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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