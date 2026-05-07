A Vivara registrou lucro líquido de R$ 88,218 milhões no primeiro trimestre do ano

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Vivara registrou lucro líquido de R$ 88,218 milhões, o que representa uma queda de 27,9% ante o mesmo período do ano passado.

Por sua vez, o Ebitda apresentou recuo anual de 2,1%, para R$ 96,702 milhões. O indicador ajustado ficou em R$ 96,702 milhões, queda de 4,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já a receita operacional líquida totalizou R$ 595,512 milhões, avanço anual de 10,9%.

No período, as lojas físicas tiveram faturamento de R$ 647,9 milhões, uma expansão de 12,9% na comparação ano contra ano. No trimestre, a expansão do faturamento das lojas Vivara e Life foi de 11,0% e 19,0%, respectivamente. O crescimento das vendas em mesmas lojas (SSS) consolidado foi de 9,7% sobre o primeiro trimestre de 2025.

A dívida líquida ficou em R$ 246,573 milhões ao final de março, recuo de 23,3% ante os R$ 321,393 do mesmo período de 2025.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alavancagem medida em Dívida Líquida/Ebitda ajustado reduziu de 0,5 vez no período de 2025 para 0,3 vez no trimestre em 2026.

Por fim, o resultado financeiro ficou negativo em R$ 14,986 milhões entre janeiro e março, ante R$ 2,140 milhões também negativos em igual período do ano passado.