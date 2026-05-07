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A Vivara registrou lucro líquido de R$ 88,218 milhões no primeiro trimestre do ano

Escrito por Luísa Laval, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 19:10:00 Editado em 07.05.2026, 19:17:35
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A Vivara registrou lucro líquido de R$ 88,218 milhões, o que representa uma queda de 27,9% ante o mesmo período do ano passado.

Por sua vez, o Ebitda apresentou recuo anual de 2,1%, para R$ 96,702 milhões. O indicador ajustado ficou em R$ 96,702 milhões, queda de 4,3%.

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Já a receita operacional líquida totalizou R$ 595,512 milhões, avanço anual de 10,9%.

No período, as lojas físicas tiveram faturamento de R$ 647,9 milhões, uma expansão de 12,9% na comparação ano contra ano. No trimestre, a expansão do faturamento das lojas Vivara e Life foi de 11,0% e 19,0%, respectivamente. O crescimento das vendas em mesmas lojas (SSS) consolidado foi de 9,7% sobre o primeiro trimestre de 2025.

A dívida líquida ficou em R$ 246,573 milhões ao final de março, recuo de 23,3% ante os R$ 321,393 do mesmo período de 2025.

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A alavancagem medida em Dívida Líquida/Ebitda ajustado reduziu de 0,5 vez no período de 2025 para 0,3 vez no trimestre em 2026.

Por fim, o resultado financeiro ficou negativo em R$ 14,986 milhões entre janeiro e março, ante R$ 2,140 milhões também negativos em igual período do ano passado.

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VIVARA/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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